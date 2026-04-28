青衣印傭虐兒被捕 涉將兩少主關入狗籠 只顧玩手機遭天眼揭發

青衣一名母親今日（4月28日）報警揭發一宗駭人虐兒案。消息指，其聘用的32歲印尼裔女傭，曾趁家長離家之際，將年僅2歲及3歲的小兄弟關入狗籠後，只顧在旁玩手機，犯案至少兩次。母親查看閉路電視揭發事件，經考慮後報警求助，警方調查後以涉嫌虐兒將該名印傭拘捕。

事發於青衣長環街11號一單位，今日下午1時許一名母親報案，指懷疑其2及3歲兒子曾被家中32歲印尼裔女傭不恰當對待。據了解，涉案印傭曾將小兄弟放入一個狗籠。警員接報到場，經初步調查，該名印傭涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，她現正被扣留調查。至於兩名小兄弟沒有表面傷痕，早前曾於醫院接受治理後已經出院。

案件目前由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進。資料圖片

據了解，該名母親26歲，為單親家長，有3名兒子（2至4歲），並養有一隻寵物狗。她於2023年7月起，透過僱傭公司聘請涉案印傭，以協助她照顧孩子及處理家務。消息指，涉案印傭曾兩度將兒童放入狗籠。第一次事件發生在2月13日，當時母親帶長男外出，留次男幼男在家給印傭照顧。外出期間，母親從手機查看閉路電視，赫然見兩名愛子被關在家中狗籠，而涉案印傭則只顧在旁玩手機。由於擔心印傭會傷害愛子，所以沒有報案。、

一個多星期後（2月21日），母親帶長男次男外出時，透過手機查看閉路電視，再目睹幼男被放入狗籠，而印傭同樣僅在旁玩手機。其後，報案人告知僱傭公司，並徵詢意見後，決定報案求助。警方其後拘捕印傭，案件目前由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進。