Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青衣印傭虐兒被捕 涉將兩少主關入狗籠 只顧玩手機遭天眼揭發

突發
更新時間：21:13 2026-04-28 HKT
發佈時間：19:29 2026-04-28 HKT

青衣一名母親今日（4月28日）報警揭發一宗駭人虐兒案。消息指，其聘用的32歲印尼裔女傭，曾趁家長離家之際，將年僅2歲及3歲的小兄弟關入狗籠後，只顧在旁玩手機，犯案至少兩次。母親查看閉路電視揭發事件，經考慮後報警求助，警方調查後以涉嫌虐兒將該名印傭拘捕。

事發於青衣長環街11號一單位，今日下午1時許一名母親報案，指懷疑其2及3歲兒子曾被家中32歲印尼裔女傭不恰當對待。據了解，涉案印傭曾將小兄弟放入一個狗籠。警員接報到場，經初步調查，該名印傭涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，她現正被扣留調查。至於兩名小兄弟沒有表面傷痕，早前曾於醫院接受治理後已經出院。

案件目前由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進。資料圖片
案件目前由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進。資料圖片

據了解，該名母親26歲，為單親家長，有3名兒子（2至4歲），並養有一隻寵物狗。她於2023年7月起，透過僱傭公司聘請涉案印傭，以協助她照顧孩子及處理家務。消息指，涉案印傭曾兩度將兒童放入狗籠。第一次事件發生在2月13日，當時母親帶長男外出，留次男幼男在家給印傭照顧。外出期間，母親從手機查看閉路電視，赫然見兩名愛子被關在家中狗籠，而涉案印傭則只顧在旁玩手機。由於擔心印傭會傷害愛子，所以沒有報案。、

一個多星期後（2月21日），母親帶長男次男外出時，透過手機查看閉路電視，再目睹幼男被放入狗籠，而印傭同樣僅在旁玩手機。其後，報案人告知僱傭公司，並徵詢意見後，決定報案求助。警方其後拘捕印傭，案件目前由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
01:29
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
影視圈
5小時前
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
00:46
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
影視圈
8小時前
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
21小時前
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
影視圈
7小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
5小時前
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
影視圈
6小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
4小時前
港鐵債又只益大戶｜曾智華
港鐵債又只益大戶｜曾智華
投資理財
11小時前