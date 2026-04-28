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宏福苑執拾︱上樓驚見單位淪「垃圾站」擺滿他人雜物 宏昌閣30樓住戶怒斥「不被尊重」

突發
更新時間：15:25 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:25 2026-04-28 HKT

大埔宏福苑居民分批上樓執拾個人物品，有住戶竟有「驚人」發現。今日（28日）距離火災發生5個月，宏昌閣30樓居民崔先生首次回家，他原本百感交雜，既傷痛很多街坊罹難，亦預期自己單位化為烏有，只想上樓尋回太太遺失的結婚戒指。未料他入屋後卻見單位淪為「垃圾站」，全屋擺滿「極大量」不屬於自己的雜物，包括來自鄰居的物品，亦有多支煙蒂、口罩和各式各樣的食品和水樽等，明顯遺下被人進行休息及飲食的痕迹。他直言「好嬲」，感到「不被尊重」。

崔先生返回單位後發現全屋焚毀嚴重，要尋回個人財物相當困難，幸最終他尋回少量個人財物，包括太太的結婚戒指。不過，最令他驚訝的是屋內擺滿他人的雜物，形容：「嗰啲好似垃圾堆咁嘅物品，充斥住全個單位，唔知咩嚟」。他指雜物堆中有不少標明是來自鄰屋的物品，全屋雜物「堆到一個人咁高」，令他「要爬入去搵自己嘅嘢」，更加在3個時之內「冇辦法去摷到自己要摷嘅嘢」。

除了鄰居的雜物，崔先生又指自己單位也擺放了多支煙蒂，惟他從不抽煙，而屋內亦有屬於他人的「全新口罩、各樣食品、水樽」，「明顯係進行休息、飲食嘅痕迹」。他憤然感到「不應尊重」，反問：「係咪當我已經死咗，可以咁擺嘢？」，並希望自己單位至少變回「應有模樣」。

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