宏福苑執拾︱珍藏逾40年 馬生搬走18個古箏 完好無缺 「好感恩」

大埔宏福苑五級大火慘劇發生逾5個月，7幢災廈居民分三輪上樓執拾，今日（28日）輪到宏昌閣和宏道閣居民住戶回家。其中住宏道樓31樓的馬先生，歷來收藏40多個古箏，在今場火劫中倖免於難，既沒有熏黑，亦能完好無缺，令馬先生喜出望外，坦言「好開心 」。他今次上樓，幸有民安隊、關愛隊的協助，搬走了18個古箏，還有三分之二的古箏未搬走，但他直言已很感恩，「我預算拎好少，又只得三個鐘，但好開心民安隊好helpful，佢哋能夠幫到手」。

他說自己玩了古箏數十年，有很多珍藏，今次重見心頭好「好開心」，他激動哽咽說「有好多有紀念價值，幾十年，有啲係老師送的。」望著陪伴自己數十年的古箏，因這數月未能返家彈奏，他有說不出的感觸。他指搬出的古箏將存放在倉庫內。