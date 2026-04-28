宏福苑執拾︱上樓居民列財物清單懂「斷捨離」 僅個多鐘完成 家人屋內拍照留最後回憶

大埔宏福苑五級大火的災民，上周一已陸續獲安排上樓執拾；今日（28日）是宏昌閣及宏道閣高層居民最後一日上樓。其中住宏道閣26樓的雷先生，由於事前預備充足，一早已諗定要取走財物的清單，所以入屋即認定目標物品出手，因而得心應手，個多小時已拿走父母有價值紀念的相片及重要財物，他形容「好開心」。

雷先生今日連同弟妹一行四人上樓，「大家好齊心合作，唔使花太多時間。」本預計半小時才上樓回家，但行 5層唞一唞，約10分鐘便到家。」興幸的是雷先生的單位損毀不大，「沒有波及，好四正，只係灰塵多啲，算好完整。」從他提供的相片，可見單位家具好完整。

他指今次取走重要財物及有價值的物件外，還有一些古董及玩具亦希望下次再上樓執走，他坦言要「斷捨離，攞唔晒咁多。」最後他還向住了26年的家園道別，與一同上樓的弟妹在單位拍照留念，讓記憶留在腦海。