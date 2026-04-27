吐露港公路4車撞「炒埋一碟」尾隨私家車反應快扭軚直駛路肩避禍

今（27日）早上7時21分，大埔吐露港公路往九龍方向近運頭塘邨對開，發生4車相撞意外，涉及一部客貨車及3部私家車，3名女子分別手腳傷、頭痛及胸口痛須送院治理。

網上車cam片段拍攝到事發一刻，最右線有三部私家車順序行駛，其中第三部私家車疑因應路面情況車速收慢，尾隨客貨車收掣不及撞向前車，引發四車「炒埋一碟」，其中一私家車更被撞至調頭停在路中，客貨車撞車後扭軚衝向左線，而另一私家車從後駛至見狀，亦立即扭軚直駛向左邊路肩停下，完美避過撞向客貨車。意外後，有車輛零件散落一地。

片段上載後，有網民讚最尾駛至的私家車「反應唔錯」，亦有網民斥「司機經常性跟到咁貼，死推爛推，依家炒埋一碟，累人累物，返工嗰啲人俾你哋影響晒」。