珍惜生命│5旬男高山劇場墮下 當場不治
更新時間：09:38 2026-04-27 HKT
發佈時間：09:38 2026-04-27 HKT
發佈時間：09:38 2026-04-27 HKT
紅磡高山道77號高山劇場，今（27日）早上7時24分，保安報案指一名男子倒臥上址對開，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，姓戚（ 56歲）男事主現場被證實死亡。人員經初步調查，相信戚男由上址一樓層墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
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撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
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醫管局精神健康專線： 2466 7350
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