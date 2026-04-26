南豐紗廠唐狗躍過欄杆 墮樓重創不治
更新時間：21:37 2026-04-26 HKT
發佈時間：21:37 2026-04-26 HKT
發佈時間：21:37 2026-04-26 HKT
荃灣白田壩街45號南豐紗廠，今日（4月26日）下午2時許有人報案，表示一隻唐狗玩耍期間，懷疑躍過一道約1米多高的欄杆，其後由高處墮地受傷。警方其後到場翻看閉路電視調查，受傷狗隻亦被送往獸醫處理治理，可惜最終不治。目前警方將案件列作「發現受傷動物」跟進。
據了解意外離世的狗狗名曰「熊熊」，年僅約1歲。翻查資料，南豐紗廠三樓紗廠公園近日被改建成寵物樂園，佔地近二千呎。
最Hit
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
2026-04-24 19:21 HKT
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
2026-04-25 15:37 HKT
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
2026-04-25 19:30 HKT
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
2026-04-25 21:00 HKT