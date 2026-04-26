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南豐紗廠唐狗躍過欄杆 墮樓重創不治

突發
更新時間：21:37 2026-04-26 HKT
發佈時間：21:37 2026-04-26 HKT

荃灣白田壩街45號南豐紗廠，今日（4月26日）下午2時許有人報案，表示一隻唐狗玩耍期間，懷疑躍過一道約1米多高的欄杆，其後由高處墮地受傷。警方其後到場翻看閉路電視調查，受傷狗隻亦被送往獸醫處理治理，可惜最終不治。目前警方將案件列作「發現受傷動物」跟進。

據了解意外離世的狗狗名曰「熊熊」，年僅約1歲。翻查資料，南豐紗廠三樓紗廠公園近日被改建成寵物樂園，佔地近二千呎。

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