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遊港德女冰室用膳驚見「五星級大鼠」　食環署巡查後檢控及衞生教育

突發
更新時間：17:47 2026-04-26 HKT
發佈時間：17:47 2026-04-26 HKT

一名德國女遊客近日來港旅遊，其間在本地一間連鎖冰室用膳期間，在店內遭遇老鼠，她將片段上載於社交平台Instagram後引起熱議，有人笑言猶如電影《五星級大鼠》，亦有人關注相關食肆衞生。食環署回覆《星島頭條》查詢時表示，派員巡查後已向處所作出檢控及衞生教育。

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食環署表示，已於4月24日已即時派員巡查相關食肆，其間發現涉事處所的食物室部分未有保持維修妥善和狀況良好，處所亦有蟲害滋擾的情況，已根據香港法例第132X章《食物業規例》檢控相關處所的持牌人。

食環署又稱，該署人員亦已向涉事處所的負責人作出衞生教育及提供防治蟲鼠建議，並提醒其須時刻保持良好的食物、個人和環境衞生。該署強調，會繼續留意相關食物業處所的衞生情況及採取適當行動，以保障食物安全及保持環境衞生。

根據《食物業規例》，所有經營食物業的人，須時刻作出安排，使其在食物業的運作中所使用的每間食物室的牆壁、地面、門、窗、天花板、木建部分及處所結構的其他各部分保持清潔，並保持完好、維修妥善和狀況良好，以使其得以妥善清潔及在合理切實可行範圍內，防止老鼠及昆蟲侵擾或禽鳥闖入。否則，即屬違法，最高可被罰款1萬元及監禁3個月，另加每日罰款300元。

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