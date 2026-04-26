石硤尾邨兩醉男搭膊頭落樓梯失足跌傷 雙雙送院
更新時間：01:02 2026-04-26 HKT
發佈時間：01:02 2026-04-26 HKT
發佈時間：01:02 2026-04-26 HKT
深水埗石硤尾邨失足意外。今日（25日）晚上8時許，警方接獲途人報案，指美山樓平台一梯間有兩名男子懷疑失足跌倒受傷昏迷。人員接報到場，發現兩名男子已恢復清醒，其中52歲姓戴男子鼻部受傷及手腳擦傷，而44歲姓何男子頭部受傷及手腳擦傷。兩人其後分別被送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理。
據了解，2名傷者較早前在附近餐廳晚膳，並且喝了一些酒。當他們離開走下樓梯時，何男將手搭在戴男的肩膊上落樓梯，其間失去平衡，雙雙並由樓梯上跌下來，造成以上傷勢。
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