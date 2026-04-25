宏福苑執拾｜有居民希望回家多一次 卓永興上樓視察時回覆「一定如願」

今日（4月25日）是大埔宏福苑居民分批上樓的第6日。政務司副司長卓永興今日亦到場視察上樓安排，勉勵不同崗位的人員繼續努力，再接再勵，全力支援上樓居民。其中，卓永興行上宏昌閣中層，入屋與宏昌閣一名回家執拾的女住戶交談。該女住戶表示，最希望可以多上單位一次，卓永興說一定會如她所願。

卓永興又向駐守樓層的人員打氣，包括警員、消防和救護、民眾安全服務隊隊員，以及由公務員聯同社署社工和臨床心理學家組成的「駐樓層專隊」。卓永興亦巡視大埔浸信會公立學校內的住戶等候區，與正在等候的宏仁閣居民交談，居民對工作人員協助搬運物品落樓表示感謝。

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另外，連日負責處理居民求警協助個案的大埔警區重案組，亦向卓永興講述如何處理有關個案，有協助於瓦礫和灰燼中努力挖掘並尋回物品。卓永興表示，過去幾日，警方在幫助居民尋回物品的工作做得很好，失物對居民的意義重大，勉勵他們繼續努力，給市民尋回財物和慰藉。

當局強調，警方高度重視宏福苑居民上樓安排，全程積極參與跨部門行動，工作包括：宏福苑一帶的交通管制、登記中心的人群管理、陪同居民上落樓和進出單位、派員駐守大廈地下大堂及開放樓層、成立快速應變小隊應對居民在上樓期間感到不適、協助開啟單位內的夾萬，以及協助居民搬運物品和在有需要時作出手攙扶。

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