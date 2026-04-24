紅磡17歲澳籍少年藏51萬元毒品 遇查斷正
更新時間：03:43 2026-04-24 HKT
發佈時間：03:43 2026-04-24 HKT
發佈時間：03:43 2026-04-24 HKT
九龍城警區特別職務隊人員根據線報及深入調查後，昨日（23日）在紅磡土瓜灣道一帶展開代號「沙鷗」（AMBERFLOCK）的反毒品行動。
行動中，人員在一單位外截查一名形跡可疑的男童，並在該單位內檢獲約二百一十一克懷疑可卡因、約三百八十二克懷疑「冰」毒、五百九十一粒懷疑搖頭丸、大量其他懷疑毒品包括「迷幻蘑菇」、「毒郵票」和二甲基色胺（俗稱死藤水），以及一批懷疑毒品包裝工具。
經初步調查後，該名十七歲外籍男童涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。
行動中檢獲的毒品總市值約五十一萬元。
警方提醒，販運危險藥物屬嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。
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