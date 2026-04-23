宏福苑執拾︱宏昌閣夫婦尋回兩已故愛貓骨灰 見逃生處盡熏黑心情難受
更新時間：16:11 2026-04-23 HKT
發佈時間：16:11 2026-04-23 HKT
發佈時間：16:11 2026-04-23 HKT
大埔宏福苑宏昌閣居民今日（23日）起分批上樓執拾，居於2樓單位的陳氏夫婦重返家園，所見當日逃生之處盡是熏黑，坦言心裏不好受。他們感恩當日兩夫婦帶同2隻愛貓可以死裏逃生，而今次上樓亦尋回另外2隻已故愛貓的骨灰。
陳氏夫婦指其單位已嚴重焚毀一片漆黑，他們只檢走剩餘的財物、少量現金和結婚照，另外帶走2隻已故愛貓的骨灰盅。原來兩人原本養有4隻愛貓，其中2隻因年老已逝世，另外兩隻在大火當日與陳太一起逃生。陳先生坦言今日上樓「有咩攞返，全部都係bonus嚟。」
至於上樓期間，兩人看見當日逃生之處盡是熏黑，陳太心情比較激動。她想到當日大火發生時，鄰居被困單位內焦急等待的時候，一度哽咽，又憶述她打算落樓了解情況後，再登樓通知鄰居逃生，沒料到已無法折返。
最Hit
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
2026-04-22 16:16 HKT
馬會以欖球連繫社區
23小時前