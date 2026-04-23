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啟德醫院地盤奪命意外｜死者顧家為家庭支柱 長子：少咗一人搵食 好困難

突發
更新時間：14:40 2026-04-23 HKT
發佈時間：14:40 2026-04-23 HKT

啟德醫院地盤奪命工業意外，59歲姓林男工慘被組裝件壓斃。死者生前與妻子育有二子，長子表示，父親為家庭經濟支柱，非常顧家，母親難以接受事實，一直在哭，他希望公司盡快徹查意外成因，給他們一個交代。

死者長子希望父親公司盡快交代意外原因。劉漢權攝
死者長子希望父親公司盡快交代意外原因。劉漢權攝

死者養叔來自福建，十多年前來港，兩兒子在內地出世，其後申請來港團聚，長子從事電梯工程，幼子當維修工，一家四口居住在沙田碩門邨。長子表示，父親從事地盤雜工十多年，在出事地盤僅工作兩天，其公司至今尚未就身後事及賠償安排等洽談。

死者遺下三母子。劉漢權攝
死者遺下三母子。劉漢權攝

他又說，二判老闆所指，父親是被墮下的石屎板擊中，背部有致命傷，而家庭經濟狀況一般，父親身後事需要公司支援，「少咗一人搵食，好困難」。明天他們將會認屍，母親情緒較波動：「媽媽唔係太好，媽接受唔到，一直喊」。

相關新聞：啟德醫院地盤奪命意外 中年男工遭一噸組件壓倒 重創送院不治

事發於昨午（22日）下午5時許，養叔被發現受傷暈倒，其後工人被送往聯合醫院，經搶救後回天乏術。初步調查相信，一件重約一噸、體積約1米乘2.3米乘0.65米的組裝件，在鏟車運送期間懷疑傾側，壓向男工背部，導致意外。

 

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