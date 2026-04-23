Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍灣西裝男遇劫被扑穿頭 力保不失拒送院 兩匪乘假牌車逃遁

突發
更新時間：18:31 2026-04-23 HKT
發佈時間：12:42 2026-04-23 HKT

九龍灣啟業邨啟裕樓對開，今（23日）晨9時49分，一名34歲姓朱西裝男子行經時，突然被兩名戴口罩蒙面匪徒攔路截劫。兩匪各持錘仔，企圖強搶手袋，事主奮力反抗保不失，混亂間被扑穿頭，披血奔向附近天橋一帶呼救，途人見狀大驚報案。兩匪見事敗，遂登上一輛套假牌私家車循麗晶花園方向逃遁。男事主頭傷浴血，救護員到場替他包紮後，拒絕送院。

據悉，朱有黑幫背景，從事倫敦金，自稱曾與人結怨，當時離開啟業邨寓所上班，手袋內約有7000元現金，幸保不失。警方現正將案件列企圖行劫及行使虛假文書調查，由秀茂坪警區刑事調查隊第五隊跟進，正追緝兩名戴口罩匪徒下落。兩匪年約20至30歲，身高約1.7米，分別身穿淺藍色及黑色外套，其中一人腳有紋身。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
02:56
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
影視圈
7小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底 大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同 Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2小時前
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
9小時前
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
14:09
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
影視圈
4小時前
元朗街頭奇景！長者烈日下排長龍輪飯盒之謎 網民激辯：真係窮？定係貪？｜Juicy叮
元朗街頭奇景！長者烈日下排長龍輪飯盒之謎 網民激辯：真係窮？定係貪？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
2026-04-22 16:16 HKT
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
研究揭4種血型「最短命」是它 1類人贏在起跑線！附4招自測血管健康
研究揭4種血型「最短命」是它 1類人贏在起跑線！附4招自測血管健康
保健養生
7小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
2小時前