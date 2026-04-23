九龍灣西裝男遇劫被扑穿頭 力保不失拒送院 兩匪乘假牌車逃遁

九龍灣啟業邨啟裕樓對開，今（23日）晨9時49分，一名34歲姓朱西裝男子行經時，突然被兩名戴口罩蒙面匪徒攔路截劫。兩匪各持錘仔，企圖強搶手袋，事主奮力反抗保不失，混亂間被扑穿頭，披血奔向附近天橋一帶呼救，途人見狀大驚報案。兩匪見事敗，遂登上一輛套假牌私家車循麗晶花園方向逃遁。男事主頭傷浴血，救護員到場替他包紮後，拒絕送院。

據悉，朱有黑幫背景，從事倫敦金，自稱曾與人結怨，當時離開啟業邨寓所上班，手袋內約有7000元現金，幸保不失。警方現正將案件列企圖行劫及行使虛假文書調查，由秀茂坪警區刑事調查隊第五隊跟進，正追緝兩名戴口罩匪徒下落。兩匪年約20至30歲，身高約1.7米，分別身穿淺藍色及黑色外套，其中一人腳有紋身。