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騙徒假扮送《正義女神》紀念品 粉絲追劇反賠3萬元

突發
更新時間：15:51 2026-04-22 HKT
發佈時間：15:51 2026-04-22 HKT

近期電視劇《正義女神》熱潮席捲全城，有不法之徒竟看準機會，在社交平台「Threads」發布虛假帖文，訛稱可以「免費贈送」該劇集紀念品，誘騙粉絲上當。一名粉絲因一時心切聯絡對方，在短短5分鐘內痛失逾3萬港元。警方呼籲市民，切勿輕信網上「免費送禮」的宣傳，並警惕任何要求在轉賬平台輸入數字的指令。

警方在防騙專頁「守網者」發帖講述騙徒手法，稱騙徒首先在社交平台發帖，用「免費」字眼做餌，引誘事主離開平台繼續溝通。其後，騙徒聲稱紀念品要運費及填寫資料，並用假連結誘導事主進入假網站，一入去就彈出「訂單被鎖，請找LINE客服解鎖」等字眼。

警方在防騙專頁「守網者」發帖，呼籲市民慎防受騙。
警方在防騙專頁「守網者」發帖，呼籲市民慎防受騙。

其後，再有假扮客服的騙徒，用通訊軟件「LINE」致電事主，聲稱只要按步驟，3至5分鐘即可解鎖。首先，騙徒要求事主打開付款平台「PayMe」，輸入騙徒的銀行號碼及戶口名稱，之後再讀出一串數字，聲稱是「驗證碼」，指示事主於「港幣後空白位置」輸入，即可以解鎖認證，但實際上為上述數字為轉賬金額。當騙徒收到款項後，即時人間蒸發。

警方呼籲，對於網上任何「免費送禮」的帖文，一旦對方要求「認證」或先付運費，市民需要提高警惕。輸入所謂。「驗證碼」時，要留意清楚是否為轉賬金額。市民可立即下載「防騙視伏APP」，以協助評估風險。

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