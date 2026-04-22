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珍惜生命｜將軍澳厚德邨男子企跳 掛「迫害血書」控訴 談判專家游說

突發
更新時間：12:46 2026-04-22 HKT
發佈時間：12:46 2026-04-22 HKT

今日（22日）早上11時28分，將軍澳厚德邨德安樓一名男子攀出高層單位的窗外，身處冷氣機頂的石屎簷篷上，險象環生。其間事主情緒激動，並掛出一幅寫有「迫害」等紅色字句的白布，狀似「血書」有所控訴。

救援人員接報後趕到，警方召喚談判專家到場，正向男子進行游說。消防員在樓下張開救生氣墊戒備。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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