珍惜生命｜將軍澳厚德邨男子企跳 掛「迫害血書」控訴 談判專家勸服救一命

今日（22日）早上11時28分，將軍澳厚德邨德安樓一名男子攀出高層單位的窗外，身處冷氣機頂的石屎簷篷上，險象環生。其間事主情緒激動，並掛出一幅寫有「迫害」等紅色字句的白布，狀似「血書」有所控訴。

救援人員接報後趕到，警方召喚談判專家到場，向男子進行游說。現場所見，男子掛出的白布寫有「黑箱作業 可恥」、「迫害老人」等紅字，消防員在樓下張開救生氣墊戒備。消息稱，事主任職地盤水泥工，疑在事件中就勞資欠款作出申訴。至下午2時許，談判專家終勸服他返回安全位置，事件原因有待調查。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service