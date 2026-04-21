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宏福苑執拾｜七旬夫婦含淚道別家園 灰燼中尋回玉龜：可能係緣份

突發
更新時間：19:28 2026-04-21 HKT
發佈時間：19:28 2026-04-21 HKT

大埔宏福苑宏新閣居民上樓執拾物品第二日，居於12樓的張太指自火災發生返夜夜失眠，心情一直未能平伏，雖然知道家園已化為烏有，但今日（21日）仍與丈夫上樓與單位作最後道別，其間更在灰燼中尋獲一對玉龜，令她喜出望外，「成間屋無晒，返去望一望等我死心，等我同間屋say goodbye…喺睡房執返兩隻玉龜，真係『回歸』喇」。

張太在睡房中尋回一對玉龜。曾志恒攝
張太在睡房中尋回一對玉龜。曾志恒攝
今年74歲的張太與丈夫今日上樓，與居住多年的寓所道別。曾志恒攝
今年74歲的張太與丈夫今日上樓，與居住多年的寓所道別。曾志恒攝

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今年74歲的張太表示，她與丈夫居於宏福苑逾30年，今日再見認識多年的老街坊老朋友感到高興，「見到佢哋冇事，都好開心」，惟仍有兩至三位仍未見，直言「我唔敢諗」。

她指自己事前已知住所付之一炬，但仍希望上樓了解作道別，「我知我間屋無晒嘢㗎喇，乜嘢都無，全部燒晒，返去望一望等自己死心…個心情好複雜好忐忑，見到自己間屋化為烏有，真係好難過」。

言談間，張太悲從中來，淚眼汪汪。曾志恒攝
言談間，張太悲從中來，淚眼汪汪。曾志恒攝
張太指尋回玉龜是緣份，是真正意義的「回歸」。曾志恒攝
張太指尋回玉龜是緣份，是真正意義的「回歸」。曾志恒攝

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言談間，張太悲從中來，淚眼汪汪，坦言未知日後有何打算，只能接受命運，「個人樂觀啲，可能係人生轉捩點呢」。大火過後，不少物品已化為灰燼，但張太仍在睡房中尋回一對從內地旅行購入的玉龜，直言是緣份，又指尋回玉龜是真正意義的「回歸」，「可能係緣份，挖下挖下就搵返，我都好驚奇搵得返」。
 

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