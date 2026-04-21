警沙田截查可疑男 2背囊檢20公斤可卡因 市值1500萬港元

無業漢為搵快錢被販毒集團招攬作運毒工具，毒品調查科人員昨（20日）在沙田展開行動，以「販運危險藥物」罪拘捕一名32歲的本地男子。行動中一共檢獲約20公斤懷疑可卡因，市值約港幣1500萬元。

疑犯的兩個藏毒背囊。蔡楚輝攝

警方展示檢獲的可卡因毒品。蔡楚輝攝

毒品調查科高級督察何灝庭講述案情。

毒品調查科高級督察何灝庭講述案情時表示，昨早人員在牛皮沙街一帶執行職務期間，截查一名形迹可疑的男子，並在該名男子身上孭著的兩個背囊內，檢獲共20磚懷疑可卡因，市值約1500萬港元。被捕男子姓劉(32歲)，報稱無業，現正被扣留調查，將被暫控一項「販運危險藥物」罪。案件將於明日（22日）早上於沙田裁判法院提堂。

根據調查顯示，不排除有人想搵快錢，而被販毒集團招攬而成為跑腿，警方藉此機會呼籲市民切勿為一時貪念，輕信他人，以為可輕易賺取金錢，而參與販毒活動。因販毒集團往往利用金錢，利誘他人作其運毒工具，一旦被捕後，運毒者需負上嚴重刑責，亦將會前途盡毀。市民應提高警覺，切勿以身試法。

根據香港法例134章《危險藥物條例》，販運危險藥物是非常嚴重罪行，一經定罪，可判罰500萬元及終身監禁。