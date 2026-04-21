宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回金器及兩夾萬

大埔宏福苑居民返回單位執拾個人物品，今日（21日）踏入第二日，首輪獲安排的宏新閣居民，繼續分批上樓。有中層戶自備外骨骼步行輔助器，以便「撐」樓梯回家，惟他發現家中已付之一炬面目全非，最後取回金器及兩個夾萬等便離開。

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居於宏新閣17樓的譚先生，早前為上樓執拾做好準備，花費約6,000元在內地買來外骨骼步行輔助器，方便自己上樓。今早他上樓後，直言：「用咗10分鐘左右就上到樓，（外骨骼步行輔助器）幫到四成。」不過，他形容家中損毀嚴重，「99%冇晒」，最後經執拾取回金器、一批銀仔，以及兩個夾萬等。

由於今次執拾的物件有限，譚先生表示，希望政府安排居民日後可再有上樓機會，自己「可能都要再返嚟」。

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