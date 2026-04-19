珍惜生命｜土瓜灣男子疑財因燒炭 女友及時阻止同送院治理
更新時間：22:42 2026-04-19 HKT
發佈時間：22:42 2026-04-19 HKT
發佈時間：22:42 2026-04-19 HKT
今日（19日）晚上9時，一名男子在土瓜灣美景街1至7號東興大樓一單位內燒炭自殺，其女友得知後趕到單位阻止事主，兩人清醒但感到不適，分別被送到伊利沙伯醫院治理。
消息稱，52歲姓游男事主與妻子及女兒同住，但兩夫婦關係緊張，游男結識53歲女友約半年。昨早近10時，女兒知悉父親因財政壓力萌生死念，於是到葵涌警署報案，警方列作失蹤人士案件。
其後游男自行報案，指自己在上址單位內燒炭自殺。其女友得知後趕到單位阻止，警員到場後在單位內發現事主及其女友，而單位廁所亦有被燒過的炭。兩人清醒但感不適，被送到伊利沙伯醫院治理。警方將案件轉介社會福利署跟進。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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