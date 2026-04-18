深圳灣入境私家車泵把藏4.2萬元私煙 52歲司機罪成囚3個月
更新時間：16:41 2026-04-18 HKT
發佈時間：16:41 2026-04-18 HKT
發佈時間：16:41 2026-04-18 HKT
一名52歲男子因利用跨境私家車進口未完稅香煙，違反《應課稅品條例》，今日（4月18日）在粉嶺裁判法院被判處監禁3個月及罰款1000元。海關歡迎裁決，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。
香港海關透過風險評估及情報分析，昨日（4月17日）在深圳灣口岸截查一輛入境私家車。經檢查後，海關人員在私家車的車頭泵把內檢獲8520支未完稅香煙，遂拘捕該名52歲男司機。案中檢獲的香煙，估計市值約4.2萬元，應課稅值約2.8萬元。
海關呼籲，市民如發現懷疑私煙活動，可透過24小時熱線182 8080、舉報罪案專用電郵[email protected]，或網上表格舉報。
最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
2026-04-16 11:56 HKT
筲箕灣中年漢家中自殺亡 妻子發現惜太遲
19小時前