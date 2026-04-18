深圳灣入境私家車泵把藏4.2萬元私煙 52歲司機罪成囚3個月

一名52歲男子因利用跨境私家車進口未完稅香煙，違反《應課稅品條例》，今日（4月18日）在粉嶺裁判法院被判處監禁3個月及罰款1000元。海關歡迎裁決，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。

香港海關透過風險評估及情報分析，昨日（4月17日）在深圳灣口岸截查一輛入境私家車。經檢查後，海關人員在私家車的車頭泵把內檢獲8520支未完稅香煙，遂拘捕該名52歲男司機。案中檢獲的香煙，估計市值約4.2萬元，應課稅值約2.8萬元。

海關呼籲，市民如發現懷疑私煙活動，可透過24小時熱線182 8080、舉報罪案專用電郵[email protected]，或網上表格舉報。

案中檢獲的香煙，估計市值約4.2萬元，應課稅值約2.8萬元。海關圖片