Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳灣入境私家車泵把藏4.2萬元私煙 52歲司機罪成囚3個月

突發
更新時間：16:41 2026-04-18 HKT
發佈時間：16:41 2026-04-18 HKT

一名52歲男子因利用跨境私家車進口未完稅香煙，違反《應課稅品條例》，今日（4月18日）在粉嶺裁判法院被判處監禁3個月及罰款1000元。海關歡迎裁決，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。

香港海關透過風險評估及情報分析，昨日（4月17日）在深圳灣口岸截查一輛入境私家車。經檢查後，海關人員在私家車的車頭泵把內檢獲8520支未完稅香煙，遂拘捕該名52歲男司機。案中檢獲的香煙，估計市值約4.2萬元，應課稅值約2.8萬元。

海關呼籲，市民如發現懷疑私煙活動，可透過24小時熱線182 8080、舉報罪案專用電郵[email protected]，或網上表格舉報。

案中檢獲的香煙，估計市值約4.2萬元，應課稅值約2.8萬元。海關圖片
案中檢獲的香煙，估計市值約4.2萬元，應課稅值約2.8萬元。海關圖片

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑
2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑
社會
4小時前
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
影視圈
3小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
04:31
星島申訴王｜ 洗錯藍莓等於食農藥落肚　專家教一招徹底洗淨+鎖住營養
申訴熱話
8小時前
騙徒偽造政府「檢控部」信件附QR Code誘掃描 網民AI拆穿騙局 陸偉雄教認清一特徵分真假
社會
5小時前
香港消費=交智商稅？港YouTuber列4點建議「香港賺錢內地洗」 網民反駁：人工物價唔同點比較
香港消費=交智商稅？港YouTuber列4點建議「香港賺錢內地洗」 網民反駁：人工物價唔同點比較
生活百科
23小時前
筲箕灣中年漢家中自殺亡 妻子發現惜太遲
筲箕灣中年漢家中自殺亡 妻子發現惜太遲
突發
19小時前
元朗婆婆問排骨價後皺眉 豬肉佬講一「四字詞」後半賣半送 網民查問地點向豬肉大哥致敬｜Juicy叮（示意圖和電影《國產凌凌漆》截圖）
元朗婆婆問排骨價後皺眉 豬肉佬講一「四字詞」後半賣半送 網民查問地點向豬肉大哥致敬｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
北京下月禁飛禁售無人機 內地辣招掀二手拋售潮
北京下月禁飛禁售無人機 內地辣招掀二手拋售潮
即時中國
8小時前
無廁所水沖廁「好惡頂」？網民大呻倒水污糟 意外引出「正確」沖水教學：居然咁多人唔知呢招
無廁所水沖廁「好惡頂」？網民大呻倒水污糟 意外引出「正確」沖水教學：居然咁多人唔知呢招
生活百科
21小時前