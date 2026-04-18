葵涌醉漢箍煲不遂 木錘破房門毆前女友被捕

葵涌發生傷人及刑毀案。一對情侶疑因感情問題談判破裂，31歲男子情緒激動，涉嫌揮拳毆打21歲前女友。女方驚惶躲進睡房，男子竟取出木錘狂砸房門並闖入繼續施襲，警方接報到場將男子拘捕，女事主受傷送院。

案發於周五（17日）晚上9時許，21歲姓張女子前往31歲姓何前男友位於屏麗徑三至二十一號葵豐樓的住所，期間雙方因感情糾紛爆發激烈口角。何男情緒失控，涉嫌以手襲擊女事主。張女受襲後大驚，隨即躲進屋內一間睡房並反鎖，企圖避開攻擊。

惟有人怒氣未消，竟取出一柄木錘瘋狂破壞睡房房門。房門被毀後，何男強行闖入房內，再次以手襲擊張女。混亂間，張女及時致電友人求救，友人聞訊擔心其生命受到威脅，遂代為報警。

警方接報趕至現場，當場制服並拘捕何男，他涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」，目前仍被扣留調查。至於張女頭部及手部受傷，幸神志清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。