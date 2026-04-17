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黃雨｜鴨脷洲狂風來襲 海傍工廈棚架樹木倒塌 3男工輕傷

突發
更新時間：18:51 2026-04-17 HKT
發佈時間：18:51 2026-04-17 HKT

本港今日（4月17日）下午時分有暴雨狂風來襲，天文台下午4時35分發出黃色暴雨警告，並一度呼籲市民在室內地方躲避猛烈陣風。其中在南區鴨脷洲利南道海傍，今日（4月17日）下午近5時風勢突然加劇，現場港灣工貿中心一幅棚架、路邊樹木及停泊路邊的電單車均被吹至倒塌，馬路路面亦有一批雜物吹至四散，現場一片狼藉。

事件中有3名男工被波及受輕傷，警方消防接報後趕至救援，並封鎖工廈對開道路，以免車輛及途人靠近。至下午近6時風雨趨緩，現場逐漸恢復平靜，但道路繼續封閉，以待棚架被清理。

相關報道：收工注意︱天文台發黃色暴雨警告 短期內廣泛地區可能受大雨影響

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