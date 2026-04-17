Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小欖精神病治療中心39歲男囚昏迷 送院不治

突發
更新時間：16:23 2026-04-17 HKT
發佈時間：16:23 2026-04-17 HKT

小欖精神病治療中心一名39歲男性在囚人士今日（四月十七日）在院所內昏迷，被送往公立醫院後證實不治。懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭將進行死因研訊。

懲教署表示，該名在囚人士於今年1月因傷人罪而被判入獄。他患有精神病，一直需要接受院所醫院和公立醫院治療及跟進。今日凌晨2時57分，懲教人員發現該名在囚人士於囚室內昏迷不醒，立刻召喚支援人員到場為他急救，並召喚救護車將他送往公立醫院作進一步救治。該名在囚人士送院後一直昏迷，其後情況轉差，延至上午8時23分證實不治。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
01:35
潘宏彬離世終年63歲 金像獎特刊列名追思 與劉德華同期曾傳緋聞 拍過《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》
影視圈
5小時前
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
2小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
04:53
星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準
申訴熱話
8小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
23小時前
瀝源邨榮瑞樓高層起火。fb：沙田之友
00:44
沙田瀝源邨火警 200人疏散
突發
2小時前
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
00:26
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
時事熱話
40分鐘前
《中年好聲音》評審周國豐胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如餅印  三兄長一為補習天王
《中年好聲音》評審周國豐胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如餅印  三兄長一為補習天王
影視圈
3小時前
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
01:29
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
突發
8小時前