小欖精神病治療中心39歲男囚昏迷 送院不治
更新時間：16:23 2026-04-17 HKT
發佈時間：16:23 2026-04-17 HKT
發佈時間：16:23 2026-04-17 HKT
小欖精神病治療中心一名39歲男性在囚人士今日（四月十七日）在院所內昏迷，被送往公立醫院後證實不治。懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭將進行死因研訊。
懲教署表示，該名在囚人士於今年1月因傷人罪而被判入獄。他患有精神病，一直需要接受院所醫院和公立醫院治療及跟進。今日凌晨2時57分，懲教人員發現該名在囚人士於囚室內昏迷不醒，立刻召喚支援人員到場為他急救，並召喚救護車將他送往公立醫院作進一步救治。該名在囚人士送院後一直昏迷，其後情況轉差，延至上午8時23分證實不治。
最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
2026-04-16 11:56 HKT
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
2026-04-16 07:30 HKT
沙田瀝源邨火警 200人疏散
2小時前