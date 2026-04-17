小欖精神病治療中心39歲男囚昏迷 送院不治

小欖精神病治療中心一名39歲男性在囚人士今日（四月十七日）在院所內昏迷，被送往公立醫院後證實不治。懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭將進行死因研訊。

懲教署表示，該名在囚人士於今年1月因傷人罪而被判入獄。他患有精神病，一直需要接受院所醫院和公立醫院治療及跟進。今日凌晨2時57分，懲教人員發現該名在囚人士於囚室內昏迷不醒，立刻召喚支援人員到場為他急救，並召喚救護車將他送往公立醫院作進一步救治。該名在囚人士送院後一直昏迷，其後情況轉差，延至上午8時23分證實不治。