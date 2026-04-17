啟德房協地盤傳欠薪 6人危坐消防開氣墊戒備 房協責成大判妥善處理

啟德沐縉街2號房協啟點KEyPoint地盤，今（17日）早上約9時，為數約30名泥水工人及二判判頭到地盤追討欠薪，他們拉起橫額，指大判拖欠工程費令工人無糧出，其中6名工人走上5樓平台危坐邊緣，未有激烈行動。消防在地面張開氣墊戒備，勞工處介入斡旋，至今日下午2時許，尚有一人仍危站平台位置。

房協回覆查詢時表示，就啟德第1E區1號用地項目今早 （4月17日）發生的工人追薪事件，房協正作出跟進，並責成總承建商華營建築妥善處理，亦知悉華營建築已經派員和有關的分判商會面。房協一直按照工程進度準時向總承建商繳付相關工程款項，並會繼續密切監察及跟進情況，以確保工人權益。

資料顯示，啟德第1E區1號用地項目現正進行上蓋工程，將提供超過2,100個單位。另外，樓宇下方的30萬呎新商場，將命名為「啟點」 (KEyPoint)，預計將在今年落成，有望明年開幕，由啟德站步行5分鐘直達。