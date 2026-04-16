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上水男子捱斬手腳受傷 警拘9人揭接應車輛掛假牌

突發
更新時間：14:29 2026-04-16 HKT
發佈時間：14:29 2026-04-16 HKT

本周二（14日）凌晨上水發生一宗傷人案，38歲姓謝男子在掃管埔路被刀手伏擊，手腳中刀受傷，2名兇徒得手後分別登上私家車及電單車逃去。警方經深入調查後，於同日和翌日（15日）在上水及元朗區，以涉嫌傷人及行使虛假文書罪拘捕9名本地男子。當中涉案的接應私家車被人套上假車牌。

被捕的9名男子，年齡介乎18至62歲，他們已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到，案件由大埔警區反三合會行動組跟進。

案發於周二凌晨1時許，據悉謝男駕駛私家車行經上水雞嶺回旋處期間，一輛電單車及一輛私家車突然駛出攔截，迫使謝男停車。3名年約30至35歲、身穿黑色衣物及戴白色口罩的男子隨即下車，強行打開謝男車門。其中2人持利刀向謝男施襲，斬傷其左肩、左上臂、左肘、右掌、左膝及右小腿等多處。3名兇徒施襲後，登上該兩輛車逃去無蹤。謝男半昏迷，被送往威爾斯親王醫院治理。

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