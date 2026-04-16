沙田嶺路赤麂被困路邊鐵欄 消防救出放歸大自然

大圍有赤麂被困。今日（16日）早上7時20分，沙田嶺路8號的保安員報案，指發現一隻赤麂被夾困於屋苑對開的鐵欄之中。消防員接報到場，發現赤麂在鐵欄中苦苦掙扎，身上有傷，連忙為牠解困。赤麂最後獲救放歸郊野，事後可見鐵欄遺下少量血迹。

根據嘉道理農場及漁農自然護理署資料，赤麂（Muntiacus vaginalis）是香港唯一的原生鹿科動物，屬於哺乳類動物。其背部呈啡色，腹部白色。赤麂喜歡躲藏在密集灌木之間，日夜都會活動，但晨昏時分最活躍。

赤麂非常膽小，受驚擾時候會發出短促、類似狗吠叫聲警告同類，極度驚慌情況下更可能會引發器官衰竭而死亡。市民如發現受傷赤麂，如非必要應避免走近和騷擾，並退至動物視線範圍外，同時切勿觸碰，及盡快聯絡愛護動物協會24小時拯救熱線 27111000 或漁護署熱線1823。