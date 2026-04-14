港鈔「金牛」廣東鬧市紛飛 大媽撒錢落街惹途人檢拾 網民：汕頭幣少

內地廣東省汕頭市發生鬧市撒錢事件。今晨（14日）一名婦人在汕頭市龍湖區星湖城一高層單位，將大批各面值1,000港元的「金牛」撒落街。其間銀紙紛飛墮下，惹途人紛紛檢拾。有人聲稱檢獲多張鈔票滿載而歸，涉事影片及照片在社交平台流出。網民嘖嘖稱奇談論事件，形容撒錢大媽是「汕頭幣少」，又笑稱：「上面唔收港幣，掉晒佢。」

有網民在社交平台facebook「港車北上分享群」上載影片及照片，片中所見汕頭市星湖城一名大媽，身處其高層單位的露台，並多次將一疊疊的「金牛」港鈔撒出窗外。事件在《小紅書》亦惹來熱議。據知事發於今早約9時，被撒下的鈔票全部是1,000元港幣，有人指涉款多達200萬元，又指事件起因是兩夫婦吵架，在家砸東西，結果妻子將錢撒落街。目擊者稱事後有警察及消防到場處理。

本港過往亦曾發生鬧市撒錢事件。最轟動的一宗是被香港警方向國際刑警組織申請發出通緝令、全球通緝的「幣少」黃鉦傑，於2018年底在深水埗黃金商場對出鬧市，將數百張百元鈔票由一大廈天台撒下，引來數百名市民瘋搶，情況一度混亂。黃鉦傑翌日又駕跑車準備向巿民派發500元紙幣，但被警方拘捕。他最後因為干犯公眾地方犯妨擾罪，判囚10日，緩刑一年。