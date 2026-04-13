Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣紙紮舖遇竊失大量衣包 40歲長髮女涉盜竊落網

突發
更新時間：17:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：17:00 2026-04-13 HKT

長沙灣青山道一間紙紮舖日前遇竊，一名長髮女子將門外多包紙紮品及衣包偷走，令人詫異。警方翻查大量閉路電視片段後鎖定目標女子身份，今日（13日）下午在深水埗區以涉嫌「盜竊」將該名40歲姓林女子拘捕。

網上早前流傳一段長1分04秒的片段，片中女子長髮，穿白色短衫和黑長褲，她趁紙紮舖未開門時，從門頂搬下三袋衣包，然後施施然離去。另一片段顯示，賊人於凌晨已偷衣包，其間用力過猛，扯爆衣包，紙紮品如仙女散花掉落滿地。

相關新聞 : 有片│長沙灣怪賊通宵偷十多袋衣包 紙紥舖店員：唔明偷咁多做乜？

紙紮舖的店主陳先生指舖頭開業十多年，過去曾有長者偷香，他警告後均不追究。另外，紙紮舖的職員表示，至少有十多個衣包被偷，不明白對方犯案的目的，直言以後收舖都會把門口紙紮品搬回舖內，以策安全。

警方指留意到網上流傳一片段，片中一名女子懷疑盜取一批放置於深水埗青山道一間店鋪前的衣包。深水埗警區刑事調查隊第一隊接手調查事件，並於翻查大量閉路電視片段後鎖定一名40歲姓林本地女子，今日下午在深水埗區以涉嫌「盜竊」將其拘捕，她現正被扣留調查。

警方調查相信，被捕女子涉嫌在4月6日凌晨時份偷去該批衣包，約值400元，其後逃去。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
18小時前
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
影視圈
3小時前
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所｜Juicy叮
獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
飲食
5小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
11小時前
姜濤車禍｜遭票控不小心駕駛認罪 庭上揭意外原因 官讚誠實輕判1000元
01:02
姜濤車禍｜遭票控不小心駕駛認罪 庭上揭意外原因 官讚誠實輕判1000元
影視圈
1小時前
入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享 全港5間分店適用
入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享 全港5間分店適用
飲食
6小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
10小時前