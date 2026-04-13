長沙灣紙紮舖遇竊失大量衣包 40歲長髮女涉盜竊落網

長沙灣青山道一間紙紮舖日前遇竊，一名長髮女子將門外多包紙紮品及衣包偷走，令人詫異。警方翻查大量閉路電視片段後鎖定目標女子身份，今日（13日）下午在深水埗區以涉嫌「盜竊」將該名40歲姓林女子拘捕。

網上早前流傳一段長1分04秒的片段，片中女子長髮，穿白色短衫和黑長褲，她趁紙紮舖未開門時，從門頂搬下三袋衣包，然後施施然離去。另一片段顯示，賊人於凌晨已偷衣包，其間用力過猛，扯爆衣包，紙紮品如仙女散花掉落滿地。

相關新聞 : 有片│長沙灣怪賊通宵偷十多袋衣包 紙紥舖店員：唔明偷咁多做乜？

紙紮舖的店主陳先生指舖頭開業十多年，過去曾有長者偷香，他警告後均不追究。另外，紙紮舖的職員表示，至少有十多個衣包被偷，不明白對方犯案的目的，直言以後收舖都會把門口紙紮品搬回舖內，以策安全。

警方指留意到網上流傳一片段，片中一名女子懷疑盜取一批放置於深水埗青山道一間店鋪前的衣包。深水埗警區刑事調查隊第一隊接手調查事件，並於翻查大量閉路電視片段後鎖定一名40歲姓林本地女子，今日下午在深水埗區以涉嫌「盜竊」將其拘捕，她現正被扣留調查。

警方調查相信，被捕女子涉嫌在4月6日凌晨時份偷去該批衣包，約值400元，其後逃去。