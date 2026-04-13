珍惜生命｜黃大仙慈樂邨男保安疑財困 空置單位內燒炭亡

今日（13日）凌晨4時25分，黃大仙慈樂邨一名41歲姓呂男保安員懷疑企圖自殺，其家人報案求助。警方到場後，發現呂男倒臥於樂祥樓一空置單位的廚房內，已當場死亡，旁邊有一盤燒過的炭。

警方沒有檢獲遺書，經調查後知悉事主生前患有情緒病，且近日受金錢問題困擾，其死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk