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珍惜生命｜黃大仙慈樂邨男保安疑財困 空置單位內燒炭亡

突發
更新時間：09:02 2026-04-13 HKT
發佈時間：09:02 2026-04-13 HKT

今日（13日）凌晨4時25分，黃大仙慈樂邨一名41歲姓呂男保安員懷疑企圖自殺，其家人報案求助。警方到場後，發現呂男倒臥於樂祥樓一空置單位的廚房內，已當場死亡，旁邊有一盤燒過的炭。

警方沒有檢獲遺書，經調查後知悉事主生前患有情緒病，且近日受金錢問題困擾，其死因有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

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