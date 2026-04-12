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東涌城巴車長猝逝 妻兒頓失所依 遺孀：唔知點算？

突發
更新時間：18:41 2026-04-12 HKT
發佈時間：18:41 2026-04-12 HKT

東涌城巴回廠途中失控出事，42歲車長送院搶救無效。據了解，死者與妻子育有一名9歲兒子，他是家庭經濟支柱，遽然離世，妻兒頓失所依，徬徨無助，泣問：「唔知點算？ 」

死者姓王（42歲），與家人居住東涌區。據悉，死者與妻子相識於微時，婚後王妻相夫教子，全職主婦，家庭開支由死者負責，3年前，死者由貨車司機轉為城巴司機，他身體壯健，一直沒大問題，但近日曾聲稱頭痛，服過止痛藥。

相關新聞：東涌城巴回廠途中失控剷上行人路 司機被困車內 送院不治

事發於昨（11日）晚上10時許，一輛準備回廠的城巴駛至松仁路時，突然失控衝上行人路，撞向巴士站及花槽。42歲姓王男司機一度被困車內，昏迷不醒，救援人員接報到場將其救出，並即場進行急救，其後送往北大嶼山醫院治理，惟經搶救後證實不治。

 

 

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