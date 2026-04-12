海外衣物包裹藏$1000萬「K仔」來港 無業男工廈單位拆貨被捕

警方毒品調查科於前日（10日）進行反毒品行動，突擊搜查深水埗一工廈單位，檢獲約25公斤俗稱「K仔」的氯胺酮，市值約1,000萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」罪名，拘捕一名33歲本地男子。

警方檢獲的毒品。

警方毒品調查科行動組高級督察陳源勳。

前日下午，毒品調查科探員突擊搜查涉事的深水埗工廈單位，並在單位內制服一名本地男子，相信當時有人正對一批由外國寄到本港、裝有衣物的貨品，拿取藏於其中的氯胺酮，之後會分發該批毒品以供應本地市場。

行動中警方檢獲約25公斤氯胺酮，成功阻截該批毒品流入市場。案中被捕的33歲男子姓林，他報稱無業，正被扣留調查，稍後將被檢控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明早（13日）在西九龍裁判法院提堂。