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鑽石山靈灰安置所「天降」燒衣火種 母子燒傷送院

突發
更新時間：13:19 2026-04-12 HKT
發佈時間：13:19 2026-04-12 HKT

今日（12日）早上11時37分，警方接獲報案，指蒲崗村道199號鑽石山靈灰安置所發生火警。救援人員接報到場，發現一對分別50多歲及30多歲的母子背脊及頸部燒傷，幸只屬輕傷，遂將兩人送往伊利沙伯醫院治理。

事發時現場正焚燒大量衣紙，傷者王先生講述他和母親到場掃墓拜祭先人，剛巧從地面經過，懷疑樓上3樓至4樓間正燒衣，突然多個「火球狀」的火種飄落，他兩母子被灼傷背脊及頸部。

現場消息稱，懷疑今日有太多市民燒衣祭祀，將大量蠟燭扔進化寳爐內，導致化寳爐槽頂過熱、通風口爆裂，彈出碎片及火種並飛墮而下，釀成事故。事後消防員向化寳爐灑水降溫，事故原因仍有待調查。

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