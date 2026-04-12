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珍惜生命｜柴灣道女子行人天橋墮下 當場不治

突發
更新時間：07:28 2026-04-12 HKT
發佈時間：07:28 2026-04-12 HKT

今日（12日）清晨5時許，警方接獲報案，指一名女子懷疑從柴灣道一條行人天橋高處墮下，倒臥在柴灣道迴旋處花園內，昏迷不醒。救援人員趕至現場，證實該名20餘歲女子當場不治。警方在現場沒有檢獲遺書，正調查事件原因。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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