天眼直擊｜男子講電話徘徊食肆　疑扮外賣員「順手牽羊」偷飯盒

網上流傳多段閉路電視片段，顯示一名年輕男子疑似假扮外賣員，在食肆門外徘徊觀察後，趁店員不察盜走一份已打包的外送飯盒。涉事小店事後在社交平台發布影片，並以幽默卻帶諷刺的筆觸發文，指對方若有需要可申請綜援，更直言：「我哋只不過係一間小店，無咁多羊可以畀人牽。」

「天眼」直擊三部曲 假扮接聽電話掩飾

根據流傳的三段「天眼」影片，事件發生於2026年4月2日晚上約8時28分。首段影片見一名身穿深色上衣、黑長褲及手持電話的20多歲男子，在食肆門外徘徊，期間不斷把電話貼近耳邊，疑似在接聽電話。

第二段影片見該男子步入店內，目標明確地查看擺放在門口位置、已打包好的外送食物。第三段影片更拍到，當一名身穿紅衣的正式外賣員取走兩袋食物後，該男子隨即故技重施，一邊假裝聽電話一邊步入店內，指一指其中一袋飯盒後便將其帶走，整個過程動作自然，企圖瞞天過海。

店主發文諷刺：若有需要應申請綜援

涉事食肆事後將片段匿名上載至網絡，並配上感言。店主語帶譏諷地表示，相信該男子並非貪心，否則應去偷錢或貴重物品，而非只偷走一盒「維持一日生命」的飯。貼文提到：「其實呢位先生大可以不必要咁做，你應該去申請綜援。」

店主最後更補充指，雖然歡迎「有需要」的人過來順手牽羊，但希望其他人自重，強調小店經營不易。貼文未有透露食肆具體地點，亦未提及是否已報警處理。