澳門｜港男涉醉駕撞車逃逸　躲酒店廁所被擒　拒酒精測試罪加一等

一名香港男子涉嫌於澳門駕車失事後不顧而去，最終被當地警方於酒店洗手間內截獲。被捕男子當時身上帶有濃烈酒氣，卻拒絕接受酒精測試。治安警察局經調查後，已將其移送檢察院偵辦。

撞車後強行倒車逃離 警員酒店洗手間擒獲嫌犯

事發於上周六（4日）晚上，澳門治安警察局接報指，霍英東博士大馬路發生交通意外。一名重型汽車司機表示，駛經該處時，左側讓先路口突然有一輛輕型貨車衝出並撞及其車身。肇事車輛事後並未停車處理，反而迅速倒車逃離現場。

警方隨後在意外現場附近發現一輛車頭受損、引擎仍然啟動的輕型汽車，惟車內空無一人。人員隨即展開搜查，最終在附近一間酒店大堂的洗手間內，截獲一名身上帶有強烈酒氣的男子。

涉案男子為一名40多歲的香港居民。調查期間，儘管嫌犯滿身酒氣，但他堅決拒絕配合進行呼氣酒精測試。

治安警察局表示，該名男子在交匯處未有讓先而引致意外，已觸犯《道路交通法》中的「一般原則」。此外，他在事故後逃避處理，涉嫌觸犯「逃避責任」罪；而拒絕酒精測試的行為則涉嫌觸犯《刑法典》中的「違令」罪。目前，全案已移送檢察院偵辦。