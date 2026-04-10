九龍灣電單車自炒 鐵騎士拋飛撞燈柱亡 跌落對面行車線遺大灘血迹

九龍灣發生嚴重交通意外。今日（10日）晚上10時許，一輛電單車沿偉業街天橋往旺角方向行駛，其間疑失控自炒撞壆，30多歲的鐵騎士人仰車翻，飛彈對面線倒卧地上，昏迷不醒。現場遺下大灘血迹，救援人員到場將他送往聯合醫院搶救，最終證實不治。警方正調查意外。

據了解，事主當時與朋友遊車河，駛至偉業街天橋一彎位時失控撞壆，事主隨即被拋飛撞向燈柱，之後再跌落對面行車線，而電單車則遺留在路面。同行的朋友駛經現場，只見到電單車而不見事主，始知他倒卧對面線。事後，車主的朋友將電單車推落觀塘道等待警方到場。