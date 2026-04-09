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屯門的士過斑馬線無收油險撞男童 網民：1秒之間和死神擦身而過｜有片

突發
更新時間：23:20 2026-04-09 HKT
發佈時間：23:20 2026-04-09 HKT

網上流傳一段車cam影片，片中見到屯門有一輛的士駛至斑馬線時未有收油反而直衝，幾乎撞到一名橫過馬路的男童，非常驚險。片主指「𡃁仔要還神，1秒之間和死神擦身而過」，另有網民認為的士司機的行為屬危險駕駛。

片段左下方顯示事發時間為今日（9日）晚上7時01分，事發地點為屯門蝴蝶邨。片中所見，涉事的市區的士車速不算太快，惟駛至斑馬線時，竟未有收油反而打算直衝，剛巧一名男童從右邊跑出，的士司機見狀立即將車煞停，才未有釀成意外。其間Cam車上傳來一把女聲，高呼：「嘩！黐線！」

片段惹來多名網民熱烈討論，片主指「𡃁仔要還神，1秒之間和死神擦身而過」，另有網民認為的士司機的行為屬危險駕駛，「呢啲唔舉報簡直係對唔住全香港人」、「咁樣係蓄意謀殺！」、「遲早會有受害者」、「呢條邨有好多司機見斑馬綫都唔停車」。
 

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