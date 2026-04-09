Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜天悅邨33歲男子廁所毛巾自縊　母親發現惜已氣絕

突發
更新時間：07:23 2026-04-09 HKT
發佈時間：07:23 2026-04-09 HKT

天水圍天悅邨昨日（8日）傍晚發生自殺案。下午5時15分，悅富樓一單位內，一名33歲姓陳男住戶，被母親發現在廁所以毛巾上吊。

母親見狀大驚報警。消防員接報趕至將陳男解下，惟經醫護人員檢查後，證實他已當場氣絕身亡，無需送院。警方封鎖現場調查，並未在單位內檢獲遺書。死者輕生原因仍有待調查，案件列作「自殺」處理，稍後將安排驗屍以確定死因。

 

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
11小時前
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
海外置業
2小時前
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
01:54
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
影視圈
13小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
59分鐘前
李泳漢反擊爸爸指控：欺負死人 稱有施明不滿新抱證據 斥李家鼎抹黑親兒
李泳漢反擊爸爸指控：欺負死人 稱有施明不滿新抱證據 斥李家鼎抹黑親兒
影視圈
10小時前
01:09
伊朗局勢｜停火首日局勢再升級 以軍大規模襲黎巴嫩 伊朗重封霍峽︱持續更新
即時國際
4小時前
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
19小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
2026-04-07 07:30 HKT
新田公路一小時兩車禍　共涉8車至少17傷　小巴司機送院亡
突發
7小時前