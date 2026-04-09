珍惜生命｜大埔龍尾村南非男墮樓 送院搶救無效亡
更新時間：07:12 2026-04-09 HKT
發佈時間：07:12 2026-04-09 HKT
發佈時間：07:12 2026-04-09 HKT
大埔龍尾村發生墮樓命案。今日（9日）凌晨1時許，警方接獲市民報案，指一名年約30餘歲的男子，倒臥在龍尾村一間村屋對開，懷疑從高處墮下。
醫護人員接報趕至現場，發現事主已陷入昏迷，隨即將他送往大埔那打素醫院進行搶救。惜事主傷勢過重，最終證實不治。
警方封鎖現場調查，並在場搜證以釐清事主身份及其墮樓原因。目前案件列作「墮樓」處理，稍後將安排驗屍以確定死因。
據了解，男死者是南非裔人士，持本港身份證。
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