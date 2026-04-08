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醫管局外洩病人資料｜資訊科技界促加強監察 倡醫管局加密所有資料

突發
更新時間：19:08 2026-04-08 HKT
發佈時間：19:08 2026-04-08 HKT

醫管局九龍東醫院聯網5.6萬多名病人及小量員工資料外洩，主要涉及聯合醫院，警方經調查後拘一名30歲男子，為外判系統維護承辦商的系統開發員，涉嫌「不誠實使用電腦」。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑呼籲醫管局須加強監察，例如所有資料都要加密、不准外判人員攜帶其他電子用品進入工程範圍等。

相關報道：醫管局外洩病人資料｜承辦商30歲系統開發員被捕 涉不誠實使用電腦 警籲切勿下載轉載

方保僑表示，事件涉及外判商有員工偷取系統內的原始檔，違反了外判公司與醫管局的保密協議。他呼籲醫管局日後需加強監管，例如系統所有資料需要加密，避免讓外判公司帶走任何資料；系統升級前確保所有資料已經移除，才能讓外判公司接入電腦；不准攜帶其他電子用品進入工程範圍等等。

方保僑亦敦促醫管局需要盡快通知所有受影響的病人，讓他們知道資料外洩，必須提高警覺，避免騙徒利用外洩資料進行詐騙及其他犯罪行為。

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