醫管局外洩病人資料｜據悉承辦商男職員被捕 警方及醫管局將見傳媒 

警方網絡安全及科技罪案調查科警司張巧儀、總督察李俊岷和醫院管理局代表，於今日（4月8日）下午5時45分舉行聯合記者會，簡介一宗病人資料於第三方平台洩漏事件的拘捕行動。據悉一名30多歲承辦商男員工被捕，涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」。

相關報道：九龍東聯網5.6萬名病人資料外洩 醫管局：事件不涉網絡攻擊 已即時暫停承辦商系統維護工作 向受影響病人致歉

事件始於上周五（4月3日），醫管局恆常監察系統當日凌晨2時許發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台洩漏的個案，隨即於早上報警及通報個人資料私隱專員公署。事件涉及的5.6萬多名病人來自九龍東醫院聯網，外洩資料包含病人姓名、性別、身分證號碼、醫院檔案號碼和手術內容等資料。

醫管局早前向受影響病人致歉，並強調將採取一切可行措施，務求將對病人影響減至最低。資料圖片

醫管局早前強調，非常重視網絡保安，於發現事件後已嚴正檢視內部網絡系統，確認系統運作安全正常，事件不涉及網絡攻擊等因素。醫管局已即時暫停承辦商的系統維護工作。

相關報道：醫管局外洩病人資料｜事件「不涉網絡攻擊」？專家質疑「語言偽術」：外判系統維護工作也要負責任

醫管局當時亦向受影響病人致歉，並表示將採取一切可行措施，務求將對病人影響減至最低。醫管局已透過「HA Go」應用程式、郵寄及電話方式通知受影響病人，九龍東醫院聯網亦已設立熱線5215 7326，供病人就事件查詢，熱線運作時間為星期一至日，早上9時至下午6時；病人亦可於非熱線運作時間留言查詢，職員會盡快回覆。