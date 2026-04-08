跑馬地九旬婦食雞蛋鯁喉一度暈倒 4日第4宗

4日內再有長者進食鯁喉。今日（8日）早上8時41分，跑馬地樂活道6號比華利山一名老婦進食雞蛋時鯁喉並暈倒。救援人員接報趕到現場，幸91歲姓馬女事主已轉醒，由救護車送院治理。

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今次是4日內第4宗長者鯁喉事件，當中更有兩人死亡。周日（5日）早上10時許筲箕灣工廠街7至9號一名88歲姓陳老翁，進食燒賣時鯁喉暈倒，他被送往東區醫院搶救，惜延至翌日凌晨1時許不治。

周一（6日）中午12時許，77歲姓蔡婆婆在沙田新城市廣場一間台式火鍋店打邊爐時鯁喉暈倒，她昏迷被送往沙田威爾斯親王醫院治理，其後不治。昨晚（7日）9時許，跑馬地毓秀街18至20號毓秀大廈一名89歲姓魏老婦，進食雞片時鯁喉。她陷入半昏迷，由救護車送往律敦治醫院搶救。