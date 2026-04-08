珍惜生命｜長沙灣麗閣邨男子墮樓 當場死亡

今日（8日）早上約7時，警方接獲報案，指長沙灣麗閣邨麗蘭樓一名男子企圖跳樓。救援人員趕到現場，惜男子已由高處墮下，當場死亡。現場消息稱，事主全身赤裸，由梯間墮下。警員用帳篷遮蔽遺體，調查死者身份及事件原因。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk