珍惜生命｜九龍灣淘大花園25歲男子墮樓 當場不治
更新時間：21:32 2026-04-03 HKT
發佈時間：21:32 2026-04-03 HKT
發佈時間：21:32 2026-04-03 HKT
今日（4月3日）下午5時許，一名男子倒臥九龍灣淘大花園的平台，奄奄一息，保安發現後立即報警。警方消防到場，惜當場證實男子死亡。經初步調查，相信事主25歲姓盧，為上址住戶，是從上址一單位墮下。警方於現場有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：shallwetalk.hk
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：openup.hk
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