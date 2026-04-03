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灣仔怪男擅取鴨仔船出海驚動警員 調查期間一度岸邊奔跑被截停

突發
更新時間：20:36 2026-04-03 HKT
發佈時間：19:53 2026-04-03 HKT

灣仔北鴻興道「水上運動及康樂主題區」，今日（4月3日）下午5時半左右有職員發現，場內一隻供遊客租用的鴨仔船不翼而飛。職員隨即環顧四周，赫見一名黑衫男子正操作該船，並已駛出碼頭至避風塘海面。職員擔心有危險，隨即出動船隻攔截，成功將男子連同鴨仔船帶回岸邊，並報案求助。

警方接報趕至調查，據了解涉案男子19歲，向警員聲稱「想玩」才擅自取船。調查期間，該名男子曾一度擺脫警員飛奔向岸邊，報稱自己背囊仍在鴨仔船上，警員隨即將他截停，並協助他取回背囊。事件最終無人受傷，職員亦決定不予追究，男子獲放行，案件被列作「誤會」處理。  

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