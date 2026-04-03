海關截獲走私內河船拘船長船員 檢70萬元貨物包括藥劑乾鮑名酒等
更新時間：15:27 2026-04-03 HKT
發佈時間：15:27 2026-04-03 HKT
發佈時間：15:27 2026-04-03 HKT
香港海關周三（4月1日）下午在香港西北面水域巡邏，其間發現一艘形跡可疑的內河船，於是截停搜查。經查驗後，關員檢獲大批懷疑走私貨物，包括懷疑藥劑製品、乾鮑魚、皮手袋、烈酒及紅酒等，市值共約70萬元。行動中，船長及一名船員涉嫌違反《進出口條例》被捕。
海關強調，作為專責打擊走私的政府部門，一直全方位積極打擊各類走私活動。海關的執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。
走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可透過海關24小時熱線182 8080、舉報罪案專用電郵帳戶[email protected]，或網上表格舉報懷疑走私活動。
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