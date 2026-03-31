沙田36歲男手袋開窿偷拍裙底 兩職員及時揭發獲公司獎金表揚

沙田新城市廣場一零售店內，昨日（3月30日）一名36歲男子在店內懷疑以開窿手袋隱藏鏡頭，並使用智能手錶間接操控鏡頭，偷拍21歲女顧客裙底，但被熱心途人及兩名店舖職員及時發現並制服。店舖官方今日（3月31日）回覆傳媒查詢時表示讚揚兩職員行動，並稱會向他們發放獎金。

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零售店「Green Price」回覆查詢時表示，已向相關職員查詢偷拍事件事發經過。事發於昨日下午時分，沙田分店一名女顧客向收銀處職員反映，指目擊一名可疑男子懷疑在店內偷拍。職員隨即保持警覺，並在該名女顧客的協助下，於場內鎖定該名目標男子。

當時，店內職員發現該男子正尾隨一名穿著白色裙的女事主，行為極為可疑。職員上前觀察時發現，該男子並非佩戴手錶，而是將手錶握在手中並不斷調整角度，對準女事主。職員更目擊其手錶螢幕顯示疑似錄影畫面及紅色暫停鍵，懷疑正在偷拍，於是職員隨即上前截停該男子並詢問：「先生，請問你喺度做緊咩？」。

該男子當場神色慌張，拒絕回應並企圖往店舖出口逃走。一名職員一邊通知女事主留意，另一名職員則與女顧客在出口處嘗試攔截；期間該男子企圖衝出店外，而一名正在付款的男顧客則幫忙協助店員合力將其制服，店員和女事主隨即報警並聯絡商場保安到場處理。

Green Price對是次事件中保持高度警覺、果斷採取行動的兩名店員表示由衷讚揚，他們在確保顧客安全的前提下，冷靜觀察和及時通知女事主，成功阻止罪案發生，為表彰員工，該公司稱已聯繫店鋪經理，將向該兩名員工發放個人表現獎金，並強調公司一向致力於打造安全的店鋪環境，務求為每一位顧客提供愉快且放心的購物體驗。