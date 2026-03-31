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青馬大橋的士疑壞車停慢線捱巴士撞 司機乘客不治 巴士車長涉危駕被捕

突發
更新時間：00:06 2026-03-31 HKT
發佈時間：00:06 2026-03-31 HKT

青馬大橋發生致命交通意外。周一（30日）晚上11時17分，一輛巴士與的士於青馬大橋往機場方向、近入口位置相撞，的士司機及乘客一度被困車內。

救援人員趕至現場，將姓馮的士男司機（66歲）及姓郭男乘客（37歲）救出，兩人昏迷由救護車送往仁濟醫院，惟經搶救後同告不治。另外，巴士上一名姓蘇女乘客（66歲）口部受輕傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。警方調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕姓戴（49歲）巴士男車長。新界南總區交通部特別調查隊正跟進案件。　　

現場所見，的士車尾嚴重凹陷，損毀嚴重；巴士車頭擋風玻璃亦出現龜裂。意外後路面遺下一個行李箱，懷疑屬於的士乘客。

據了解，肇事的士事發時懷疑發生故障，一度停於慢線，一輛龍運巴士駛至時疑收掣不及，撞向的士車尾，釀成意外。

事故期間，運輸署宣布因交通意外，青嶼幹線（青馬大橋）（往機場方向）近馬灣的中線及慢線需要封閉，駕駛人士只可使用快線行車。而青嶼幹線下層（往機場方向）亦開放，交通繁忙。

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